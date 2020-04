Esteban Paredes no descartó adelantar su retiro tras quiebre con Blanco y Negro

El delantero y capitán de Colo Colo, Esteban Paredes, no descartó la posibilidad de anticipar su retiro del fútbol profesional tras el quiebre del plantel albo con la dirigencia de Blanco y Negro, luego que la concesionaria se acogiera a la Ley de Protección del Empleo.

La directiva que encabeza Aníbal Mosa anunció el miércoles la suspensión de los contratos del primer equipo, luego de no llegar a un acuerdo por la rebaja de sueldos. Esta situación generó la molestia del goleador histórico del fútbol chileno, que calificó de “dictadores” a los principales dirigentes del club y aseguró además que faltaron a la verdad.

Ante este panorama, el ‘7’ del ‘Cacique’ no descarta colgar los botines a mitad de año. “Puede ser que no vuelva a jugar. Se tendrá que evaluar de acá a mitad de año. Si tengo que dejar al club por Colo Colo, si tengo que renunciar por Colo Colo, no por Blanco y Negro, lo voy a hacer. Pero no me cuestionen todo lo que he entregado por Colo Colo. Eso es lo que más duele”, declaró a T13.

“Por el bien del club, por Colo Colo, no por Blanco y Negro, esperamos que esto se solucione. Siempre hemos estado en los momentos más difíciles. Hoy por qué no, siempre habrá diálogo”, agregó, dando pie a volver a conversar.

Además, el ariete de 39 años defendió su dicho emitido ayer que “si el club fuera del pueblo, jugaría gratis”. “Lo mantengo. Hemos dado todo por Colo Colo, nos hemos bajado hasta los sueldos. El 2014 para venir a Colo Colo puse de mi bolsillo 200 mil dólares y me bajé inmensamente el sueldo. ¿Eso no es querer a Colo Colo? Hoy me atacan, pero tengo mi consciencia tranquila y mis compañeros también”, sentenció.

Agencia Uno