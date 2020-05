Ex esposa de Sergio Jadue: “No se irá preso en EE.UU. Tiene todo arreglado”

María Inés Facuse, ex esposa de Sergio Jadue, fue clara en señalar en una entrevista que el ex presidente de la ANFP “no se irá preso en Estados Unidos”, luego que la sentencia para el calerano fuera aplazada por novena vez.

El ex mandamás del balompié nacional viajó en noviembre de 2015 a Estados Unidos, por un acuerdo con el FBI, declarándose culpable de cargos de corrupción en la venta de derechos de televisación de torneos sudamericanos y ofreciéndose para colaborar con la investigación.

Después de más cuatro años aun no hay una sentencia para el otrora dirigente, que se encuentra radicado en Miami, aplazándose esta resolución por novena vez consecutiva.

“Él tiene claro todo, lo van a sentenciar, qué se yo, pero no se irá preso en Estados Unidos. La gente cree que se irá a la cárcel, pero tiene todo arreglado. A mi no me sorprende nada”, expresó Facuse en diálogo con Las Últimas Noticias.

Además, la ex esposa de Jadue reveló que “cuando se presentó para presidente de la ANFP, yo me negaba a que lo hiciera. Ahí se juntaba con Segovia, Eguiguren, Los Kiblisky, Nasur y Jaque, entre otros... No me dijo que había recibido dineros por fuera. Ahí demostró que no era tan inteligente. La ambición lo traicionó”.

Para terminar, María Inés Facuse indicó que no ha vuelto a Chile por sus hijos. Contó que no ve hace a su hija hace un año, porque la tuición la tiene Jadue.

“No lo hago por mis hijos. No voy a alejarme de ellos por todas las mentiras que ha dicho. Él tiene el don de la palabra. Si se atrevió a insultar a mi abogado y a mis amigos que tengo acá. Así que lo primero es recuperar a mi hija y después veré qué voy a hacer. Lo que más me duele es que no he podido estar con mi hija hace un año”, sentenció.

Agencia Uno