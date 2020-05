Exdirigente de Colo Colo: “Bielsa tenía arreglado con el ‘Cacique’ en 1994”

Jorge Vergara, exdirigente de Colo Colo, reveló que el argentino Marcelo Bielsa, ex seleccionador de Chile, estuvo muy cerca de convertirse el año 1994 en entrenador del cuadro albo.

Vergara fue el encargado hace 26 años de negociar personalmente con el ‘Loco’, quien el 2010 llevó a la ‘Roja’ de vuelta a un Mundial tras 12 años de ausencia.

“Bielsa tenía arreglado con Colo Colo el año que llegó Gustavo Benítez. Estuve varios días en su casa. Me dijo ‘Jorge, tengo todas las ganas de ir a Chile. Obvio que me interesa ir a Colo Colo, pero tengo un vínculo firmado y quiero salir por la puerta’”, expresó el otrora funcionario del ‘Cacique’ a AS.com.

Finalmente, los dirigentes del Atlas de México, club que dirigía el rosarino en aquella oportunidad, se negaron a su partida y así es esfumó la opción alba.

“Fui a una cena con la gente de Atlas, tocamos el tema y me dijeron que estaban muy agradecidos de que nos fijáramos en su entrenador. Bielsa me trató muy bien en su casa y días después, el presidente me volvió a citar para decirme que el club rechazaba la partida de Bielsa“, señaló.

De esta manera, Vergara fue por el plan B: el paraguayo Gustavo Benítez, quien terminaría llegando finalmente a Pedrero, donde ganó los campeonatos de 1996, Clausura 1997 y 1998, y la Copa Chile de 1996.

“Cuando venía de vuelta a Chile, tuve que ver una segunda posibilidad y fui por el paraguayo Gustavo Benítez”, sentenció el exdirigente del elenco popular.

Agencia Uno