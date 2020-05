Exjugador del Manchester United denuncia amenazas de muerte tras episodio racista con Suárez en 2011

El exjugador francés del Manchester United Patrice Evra aseguró que recibió amenazas de muerte tras el episodio racista que tuvo con el entonces delantero uruguayo del Liverpool Luis Suárez en 2011.

El atacante sudamericano fue sancionado con ocho partidos de sanción por la Federación Inglesa de Fútbol al ser considerado culpable de insultos racistas contra Evra en un partido disputado en Anfield en octubre de aquel año.

No obstante, el Liverpool defendió la inocencia de su jugador y creció la tensión entre los dos grandes rivales del fútbol inglés.

Evra reveló que una de las consecuencias de aquello fue que comenzó a recibir amenazas de muerte contra él y su familia.

“Manchester United recibió una gran cantidad de cartas de amenaza contra mí“, declaró Evra al podcast del club UTD.

“La gente decía: ‘Estamos en prisión, somos hinchas del Liverpool. Cuando salgamos, vamos a matarte a ti y a tu familia“, añadió Evra, al que tuvieron que custodiar con guardaespaldas.

“Durante dos meses, tuve seguridad en todos los sitios donde fui. Dormían enfrente de mi casa. Allá donde fuera, la seguridad me seguía“, precisó el defensa.

“Fue una época dura para mí, pero no tuve miedo. Mi familia sí tuvo miedo, mi esposa y mi hermano, pero no yo“.

“No podía entender por qué la gente me odiaba tanto. Ellos no conocían la verdad“.

Evra, que en el mes de febrero siguiente al episodio volvió a protagonizar otra polémica con Suárez, después de que el delantero uruguayo rechazara dar la mano al francés, añade que ha olvidado su vieja rivalidad con el punta charrúa y que incluso hablaron antes de la final de la Liga de Campeones de 2015, cuando el galo jugaba para la Juventus y el sudamericano para el Barcelona.

Pero fue una historia muy diferente cuando ocurrió el famoso episodio, que obligó a Evra a controlar sus emociones tras informar del incidente al árbitro de aquel partido Andre Marriner, quien emplazó a hablar de lo sucedido tras el partido y conminó a ambos jugadores a seguir jugando.

“Recuerdo, durante el partido, que me decía a mí mismo: ‘Si le doy un puñetazo ahora, la gente me verá como el malo, la gente olvidará lo que me ha dicho“, recuerda Evra.

“Me decía a míi mismo: “‘No lo hagas…’ No estuve enfocado en el partido“, concluyó.