Felipe Mora se ilusiona con volver al club que le dio su máxima alegría en Chile

Felipe Mora estuvo un año (junio 2016 – julio 2017) en Universidad de Chile, tiempo en el cual anotó 20 goles en 30 partidos y ganó el Torneo de Clausura 2016-17, en el cual marcó 13 tantos y lideró la tabla de anotadores. Hasta ahora, ese es el único título de su carrera.

En diálogo con el sitio oficial de los azules, el delantero recordó su etapa en los universitarios y le abrió la puerta a un posible retorno. “Me gustaría volver un día, pero eso depende de muchos factores, ya sea cómo está el equipo, su técnico y las negociaciones, pero obvio que me gustaría“, expresó.

“Hasta el día de hoy sigo mucho a la U y siempre que puedo veo los partidos. Me considero un hincha“, complementó el atacante, quien explicó el significado de la institución en su vida. “Para mí significa muchas emociones, no sé cómo explicarlo, pero fue algo muy lindo. No hice las inferiores en el club, pero siempre fui hincha”, dijo.

“Quiero dar las gracias a la gente por el cariño que me dan hasta hoy“, cerró el jugador del Portland Timbers de la Major League Soccer.