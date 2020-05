El Pitbull no lo pasa bien: la sentida confesión de Gary Medel en tiempos de cuarentena

View this post on Instagram

Tremendo aporte !!! 👏👏👏👏 Estoy muy contento de poder contarles que recibimos el aporte de 1 millón de mascarillas de parte de los empresarios de la @CPCchile para la @cruzrojachilena, hechas por emprendedoras de @FondoEsperanza #todosconlacamiseta. Este partido lo ganamos entre todos.