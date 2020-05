El lamento de Cristian Garin: “Este año quería autodemostrarme que quería más”

El tenista nacional Cristian Garin se refirió a su destacado inicio de temporada, con dos títulos en el circuito de la ATP, rendimiento que le permitió ubicarse en el ‘Top-20’ antes de la detención de la actividad por el coronavirus.

En el arranque del año 2020, el ‘Tanque’ se coronó campeón de los torneos ATP 250 de Córdoba y ATP 500 de Río de Janeiro, además de llegar a cuartos de final en Santiago, certamen donde abandonó por molestias físicas.

En el mejor momento de Garin, que se ubica en la plaza 18 de la clasificación mundial, llegó esta pandemia de COVID-19 que tiene en jaque la reanudación del tenis para este año.

Respecto a su gran comienzo de temporada, la primera raqueta nacional declaró en un live de Instagram con Horacio de la Peña que “este año quería autodemostrarme que quería más. Entrené más que nunca. En Australia no me sentí para nada bien, me generó ciertas dudas. En la gira sudamericana dejé los miedos atrás y gané dos torneos”.

“Compito muy bien. Siento que a diferencia de otros jugadores, voy de menos a más en los torneos cuando avanzo rondas. De las últimas ocho finales, he ganado siete, eso me ha dado mucha confianza. Tengo una velocidad media muy buena y físicamente estoy muy bien”, complementó.

Incluso, el oriundo de Arica reconoció que en su período de confinamiento “no soy de mirar mucho tenis”. “Me gusta ver como yo juego. Pero de copiarle a un jugador, a (Guillermo) Coria lo miré mucho cuando chico. (David) Nalbandian, (Marat) Safin y (Carlos) Moyá también. Son los jugadores que vi cuando crecí. En la actualidad no soy de mirar mucho, con lo que mira el ‘Gringo’ (Andrés Schneiter, su coach) basta y sobra“, sentenció.

Agencia Uno