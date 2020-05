Alfonso Parot se ilusiona: “Sería ideal tener otra experiencia en el extranjero”

Alfonso Parot regresó a Universidad Católica en el segundo semestre del 2019, con el entonces director técnico Gustavo Quinteros a la cabeza del plantel. Tras dos años en Rosario Central, el “Poncho” volvió a San Carlos para sumar un título más a su palmarés.

A principios de este año, Estudiantes de la Plata consultó por los servicios del zurdo lateral, opción que no prosperó por decisión del propio Parot. “Puedo asegurar mi continuidad en el club, es cierto que hubo contactos, pero todo quedó frenado. Con mi familia pensamos que lo mejor es seguir acá”, dijo en su momento.

Sin embargo, el deseo de vivir una nueva aventura en el extranjero está presente en la cabeza del seleccionado chileno.

“Lo ideal sería salir, me gustaría otra experiencia en el extranjero. Puede ser en Argentina o en otra liga para conocer otra cultura. Me gustaría otra vuelta más, no mucho tiempo, pero sí poder ir a competir. No es algo que me quita el sueño, si me tengo que quedar en Católica, lo hago feliz de la vida”, afirmó hoy en teleconferencia.

Por otro lado, Parot también tuvo palabras para el futuro de Rueda en La Roja. “Hay que dejarlo trabajar, lamentablemente no ha podido. Está bueno que él se quiera quedar y luchar por su proceso. Es valorable que quiera estar pese al momento que vive el mundo”, detalló el lateral formado en San Carlos.