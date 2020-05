Sergio Vargas reveló por qué la ‘U’ no pudo fichar a Alexis en 2006

Sergio Vargas, director deportivo de Azul Azul, reveló que un monto de 150 mil dólares separó a Alexis Sánchez de llegar a Universidad de Chile en el año 2006. Finalmente, el tocopillano fichó por Colo Colo, cuadro donde ganó dos torneos nacionales.

A la hora de recordar las negociaciones para llevar al ‘Niño Maravilla’ a la ‘U’, el ex arquero y en ese tiempo gerente deportivo del club azul indicó a RedGol que “me junté con Fernando Felicevich en la cafetería Le Fournil del Parque Arauco, creo que ya no existe, y ahí me comentó que Alexis era de la ‘U’ y que quería jugar en la ‘U’”.

“Para tener a Alexis Sánchez había que poner 150 mil dólares. Dinero que la ‘U’ no tenía y apareció Colo Colo y pagó ese dinero y terminó jugando allá”, agregó.

Recordar que el tocopillano ya había sido comprado por Udinese, pero optó por cederlo al ‘Cacique’ para que tomara confianza antes de partir a Europa.

“Alexis es de la ‘U’ y quería jugar en la ‘U’”, sentenció el recordado ‘Superman’, quien espera que el hoy jugador del Inter de Milán cumpla con finalizar su carrera en el ‘Romántico Viajero’.

En aquellas negociaciones, hace 14 años, la tienda azul estaba en quiebra.

El año 2018, Alexis declaró que jugar en Universidad de Chile “es un sueño de mi familia, de mi papá que hoy está en el cielo. En mi familia les gustaría que termine mi carrera en la ‘U’. Jugué en el Colo Colo y fue un momento muy lindo. Gané muchas cosas con Colo Colo. La gente lo va a entender, es un sueño de mi padre y se lo voy a cumplir si Dios quiere, a veces hay que hacer sacrificios por la familia”.