Jorge Valdivia se refirió a su polémica salida del Palmeiras en 2015

El mediocampista nacional Jorge Valdivia, hoy en Monarcas Morelia de México, se refirió a su polémica salida del Palmeiras en el año 2015 y aseguró que en su último contrato con el club brasileño aparecía una cláusula que hablaba de no renovarlo si iba a jugar por la ‘Roja’.

De entrada, el ‘Mago’ culpó de su partida del ‘Verdao’ hace cinco años a Alexandre Mattos, ex director deportivo de la institución paulista.

“El 90% de la responsabilidad de mi partida es suya (Mattos). Cuando se renovara mi contrato, sería un contrato de productividad. Pero había muchas cosas raras en el contrato. Por ejemplo, si iba a la selección chilena, no renovaría. Pensé que era injusto ser castigado por ir al equipo nacional. Defender mi país es un premio”, indicó en diálogo con Fox Sports.

Además, el ex Colo Colo, Al-Ain y Al-Wahda repasó al ex presidente del Palmeiras, Paulo Nobre. “También estaba molesto con Paulo, quien me llevó a entrenar. Me sentí traicionado por él. Y tuvimos un buena relación porque nos conocíamos desde hace mucho tiempo”.

Valdivia también encabezó una autocrítica en lo que dice relación con la seguidilla de lesiones que vivió en su segundo período en el club brasileño.

“Tenía mucha responsabilidad de no cuidar adecuadamente algunas lesiones. Y sufrí las consecuencias, especialmente de los medios de comunicación. Pero hubo otras ocasiones en que no fue mi culpa. Jugué sin poder jugar. Regresé demasiado pronto, procesos de recuperación acelerados. Y nadie fue allí para defenderme”, apuntó.

Por otro lado, Valdivia aseguró tener un cariño especial a Palmeiras y que le gustaría regresar. “Por supuesto que quiero volver. Me encantaría, algún día, volver al menos a ver un partido como invitado. Nunca me recuerdan en absoluto, nunca me citan. Si tienes un problema conmigo, puedes llamar y enviar un mensaje. Me gustaría, algún día, ser recordado en las redes sociales del club, con felicitaciones, feliz cumpleaños, un video con mi juego. Pero, a pesar de todo, soy un palmeirense“, dijo.

Para terminar, el mundialista con la ‘Roja’ en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 contó tener un buen recuerdo de la afición del ‘Verdao’. “Los fanáticos son cariñosos, respetuosos. Me quedé con el equipo en un momento difícil. Hubo jugadores que se fueron, entrenadores que se fueron. Y me quedé“, sentenció.

Agencia Uno