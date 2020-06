El lamento de Frank Kudelka: “Yo cometí un error al ir a Chile”

El entrenador argentino Frank Kudelka calificó como “un error” el haber aceptado venir al fútbol chileno para dirigir a la ‘U’, equipo en el que estuvo del 23 de mayo de 2018 al 13 de marzo de 2019.

En la campaña 2019, luego de quedar eliminado en Copa Libertadores y lograr tan solo un triunfo en siete partidos, el cordobés decidió renunciar al cuadro azul por problemas con la dirigencia y la gerencia deportiva.

“Yo cometí un error al ir a Chile. Lamentablemente, no tiene que ver con la gente de Chile ni el club, la ‘U’. Pero yo no estaba como tenía que estar como persona, en mi eje. Me fui muy rápido”, expresó Kudelka en diálogo con el canal de Youtube del club Macabi Noar, de Córdoba, Argentina.

“Salí de Talleres y a la semana me fui a Chile. A la semana después empezamos a jugar Copa Chile… No hice la previa que hago siempre como antes. Tiempo de descanso, conocer bien todo. No lo hice”, agregó.

En la misma línea, el hoy técnico de Newell’s Old Boys dijo que “tuvimos como un 63 por ciento de rendimiento, pero el equipo nunca jugó como pretendía. Me faltó conocimiento de raíces, cultura, forma de ser. Habían un montón de situaciones con las que no estaba cómodo y no las pude resolver”.

“No culpo a nadie. Pero bueno, nos fue bien en un montón de aspectos pero de todo se aprende y de este error mío también“, sentenció.

Agencia Uno