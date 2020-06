Valber Huerta y su buen presente en la UC: “En San Carlos se me ha dado todo”

Valber Huerta, defensor central de Universidad Católica, entregó este martes un breve balance de su paso por el cuadro cruzado y se refirió a la fecha tentativa que estableció el Consejo de Presidentes de la ANFP para el regreso del balompié nacional.

El zaguero de 26 años, ex Universidad de Chile y Colo Colo, arribó en enero del 2019 a la tienda precordillerana y rápidamente se convirtió en pieza importante de la última línea, logrando el año pasado el torneo nacional y la Supercopa de Chile.

En una rueda de prensa remota, Huerta declaró sobre su estadía en el bicampeón del fútbol criollo que “en Católica se me ha dado todo. Doy gracias a Dios y a la vida porque se me dieron muchas oportunidades y en realidad las he aprovechado super bien. Tanto mis compañeros como el cuerpo técnico me han dado la confianza y creo que he respondido de buena forma”.

Consultado, en tanto, por la fecha fijada para la vuelta de la actividad futbolística en el país, el 31 de julio, el oriundo de Melipilla indicó que “si bien estamos pasando una etapa complicada, me imagino que se tomó esa fecha tentativa pensando que en ese momento la cosa esté un poco más controlada”.

“Si en ese momento se ven que están las medidas y está un poquito más controlado no debería haber problema en volver a jugar”, añadió.

Respecto a la idea de dar cuatro semanas de entrenamiento previo a la reanudación del Campeonato Nacional 2020, Huerta dijo que “tienen que dar ese margen, sobre todo porque nunca se había dado esto de estar tres meses parado, y no sabemos cómo vamos a volver futbolísticamente, porque tengo claro que físicamente estamos bien”.

Para terminar, en cuanto a su relación con sus compañeros de la última línea, el también ex Huachipato señaló que “se puede pensar que llega un jugador luchando por un puesto y puedes tenerle mala o hablar mal de él o cualquier cosa que no sea positiva, pero ha sido todo lo contrario”.

“Les ha tocado a ellos juntos (Germán Lanaro y Benjamín Kuscevic), le ha tocado jugar a Benja (Kuscevic) conmigo, le ha tocado jugar a Germán (Lanaro) conmigo, ahora le ha tocado jugar a Tomás (Asta-Buruaga) y la relación es la misma. Lo mismo con Mati (Dituro), es una gran persona que te spoya mucho y eso te genera la confianza de seguir haciendo las cosas bien y saber que al que le toque va a hacer lo mejor posible para ayudar al equipo”, cerró.