Nicolás Maturana y conversaciones con Blanco y Negro: “La relación con la dirigencia quedó sentida”

Nicolás Maturana, mediocampista de Colo Colo, reconoció que la relación de los jugadores con Blanco y Negro no es buena, luego que la concesionaria decidiera acogerse a la Ley de Protección al Empleo, y aseguró que hay una charla pendiente entre las partes.

Luego que los futbolistas y el ente que preside Aníbal Mosa no lograran llegar a un acuerdo para la rebaja de sueldos, con la Dirección del Trabajo como mediador, ByN decidió suspender los contratos del plantel.

Frente a este escenario, el jugador de 26 años declaró en diálogo con Prensa Fútbol que “la relación con la dirigencia quedó sentida. Cuando volvamos a entrenar tenemos que velar por nuestros intereses como jugadores y no tengo la duda que vamos a dejar la vida en la cancha. Nos debemos una conversación”.

Además, el ex Necaxa, Iquique y Barnechea criticó el manejo de la concesionaria alba al indicar que “el club se equivocó porque hicieron el tema público y nos dejaron mal con la gente”.

Por último, Maturana exteriorizó su extrañeza por la crisis económica que dice tener Blanco y Negro, principalmente al estar en marzo en plena búsqueda de un entrenador de primer nivel y ofreciendo un contrato millonario.

“Me parece raro que Colo Colo no tenga caja, porque hace poco querían traer a un técnico. El club más grande de Chile no puede no tener para sobrevivir dos meses sin pagarle a sus trabajadores”, finalizó.

Agencia Uno