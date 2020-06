Samuel Eto’o la tiene clara: “Espero que Arturo Vidal se quede todo el resto de su carrera en el FC Barcelona”

Uno de los jugadores que desconoce cual será su futuro es el volante chileno Arturo Vidal. El “King”, que tiene sus registros en el FC Barcelona, es fuertemente tentado por el Inter de Milán, pero el chileno quiere quedarse en España para lograr su máximo sueño, que es ganar la Champions League.

En ese sentido, uno de los que respaldó al formado en Colo Colo fue uno de los grandes goleadores del cuadro “blaugrana”, Samuel Eto’o, quien aseguró que el nacional se debe quedar por siempre en Cataluña. Además blindó a Alexis Sánchez.

” Estoy feliz de saber que Arturo Vidal está en el Barcelona. Es uno de los mejores del mundo en su posición (…) Es un jugador diferente, luchador, se nota cuando entra al campo porque te da hasta la última gota de sangre. Espero francamente que se quede durante todo el resto de su carrera en el club. Es el alma del equipo“, dijo en conversación con CDF.

Respecto al “Niño Maravilla” el camerunés señaló que “su calidad no se debate. Es un jugador que te marca diferencias en cualquier partido. Un delantero de movimiento, que juega bien en espacios reducidos y en el uno a uno se te va, es muy rápido. Tiene gol. Sin embargo, tiene que volver a reencontrar su nivel. Sus últimos meses en el United no tuvo muchas oportunidades, pero esto no quita la calidad que tiene. El Inter siempre va a necesitar a un jugador como Alexis“.

Para concluir, el ex Chelsea repasó la carrera de Iván Zamorano, definiéndolo como “el jefe”. “Iván Zamorano es el mejor chileno que he visto. No tengo miedo en decirlo. Iván es Iván, el jefe es el jefe. Zamorano es uno de los mejores futbolistas del mundo, tanto en el Real Madrid como en el Inter, demostró que es único. Desde muy joven lo veía mirando con el Madrid“.