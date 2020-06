Octavio Rivero quiere volver a Colo Colo: “En seis meses-un año estoy de regreso”

Futbol, Cobresal vs Colo Colo. Decimoquinta fecha, campeonato de Clausura 2016/17. El jugador de Colo Colo Octavio Rivero celebra despues de convertir un gol contra Cobresal durante el partido de primera division disputado en el estadio La Portada de La Serena, Chile. 20/05/2017 Andres Pina/Photosport*************** Football, Cobresal vs Colo Colo. 15th date, Clousure Championship 2016/17. Colo Colo"s player Octavio Rivero celebrates after scoring against Cobresal during the first division football match held at the La Portada stadium in La Serena, Chile. 20/05/2017 Andres Pina/Photosport