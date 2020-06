El Manchester City de Bravo golea al Arsenal en la vuelta de la Premier

El Manchester City derrotó con autoridad por 3-0 al Arsenal en su primer partido tras la detención por la pandemia del coronavirus en la Premier League, un duelo donde los ‘citizens’ demostraron su buen momento de forma pese a los más de 100 días de inactividad en el campeonato inglés.

Un encuentro donde no fue citado el arquero chileno Claudio Bravo. El formado en Colo Colo no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes al no estar físicamente apto para la vuelta. Ante lo apretado de la agenda en este segundo semestre, el de Viluco volvería próximamente a ser citado y no se descarta que sea titular en algún partido.

El equipo de Pep Guardiola tiene prácticamente imposible pelear el título al Liverpool, pero este miércoles cumplió con su cometido de alargar lo máximo posible la conquista ‘red’. El City abrió el marcador con un disparo muy potente de Raheem Sterling al borde del descanso. El gol descolocó a los londineses tras la reanudación.

De Bruyne convirtió el 2-0 tras un claro penal de David Luiz, que fue expulsado con roja directa, y los pupilos de Guardiola no tuvieron problemas para asegurar el triunfo en la recta final del compromiso. Es más, el local completó su gran victoria con el tercero de la noche, obra de Phil Foden en el minuto 90.

Antes del partido en el Etihad, la Premier se ‘reinauguró’ con el empate sin goles en Birmingham entre el Aston Villa y el Sheffield United, un duelo marcado por la polémica generada por la tecnología de gol, que ‘arrebató’ un tanto al conjunto vistante. El error obligó a la empresa responsable del ‘ojo de halcón’ a emitir un comunicado pidiendo disculpas.

Con este empate (0-0), el Aston Villa no sale de los puestos de descenso y el Sheffield se queda a un punto del Manchester United en la quinta plaza, la última que da acesso a la Liga Europa para la próxima temporadas.

Agencia Uno