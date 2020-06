Compañero de Alexis en el Inter: “Nunca se me ocurrió dejar el club, me siento parte del proyecto”

El jugador del Inter de Milán Diego Godín negó los rumores sobre su salida del conjunto italiano y aseguró que “nunca” pensó en dejar el club porque se siente “parte del proyecto”, además de explicar que tiene la “confianza” de la entidad ‘neroazzuri’ once meses después de su fichaje.

“Desde que estoy en el Inter siempre me he sentido bien en el club y con los aficionados. Siento la confianza del club y me siento como en casa. Nunca se me ocurrió abandonar el Inter, me siento totalmente parte del proyecto“, indicó el central uruguayo en declaraciones al diario ‘Corriere dello Sport’.

A mediados del pasado mes de marzo, diferentes informaciones situaban al ex jugador del Atlético fuera de Italia, algo que ha querido desmentir este viernes. “Mi intención es respetar el contrato y aprovechar esta maravillosa aventura en Italia con la camiseta negra y azul“, añadió el compañero de Alexis Sánchez, que firmó con el Inter hasta el año 2022.

“Venir a Milán fue mi elección y lo hice con la intención de ayudar a este club a ganar nuevos títulos, ganar tanto como sea posible. Sé que el club está contento conmigo y eso me enorgullece“, finalizó Godín.