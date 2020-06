Marcelo Espina y posibilidad de que arribe Gustavo Quinteros a Colo Colo: “No miento, hablé con él”

El director deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina, admitió contactos con el entrenador argentino Gustavo Quinteros para reemplazar a Mario Salas en el banco de Colo Colo.

Eso sí, el otrora mediocampista ofensivo aclaró que esos acercamientos se dieron pocos días después que el ‘Comandante’ dejó Pedreros, por lo que no ha habido una nueva conversación con el técnico campeón con la UC en 2019.

“Cuando hablo puedo ocultar alguna cosa, obviamente, pero no miento. Hablé con Gustavo Quinteros, pero fueron las primeras semanas post Mario Salas. Tenía un compromiso con Tijuana y listo, ya está. Después nada más”, expresó el ‘Cabezón’ a Mega.

Además, Espina aclaró que las tratativas para conseguir al reemplazante de Salas se cerraron “cuando se cerraron las fronteras. Hablamos del veintitanto de marzo. Tomamos la decisión que tanto Gualberto Jara como su cuerpo técnico continúen (hasta diciembre)“.

Por último, el dirigente de la concesionaria alba se refirió a los dichos en su contra por parte de Jorge Valdivia. El ‘Mago’ dijo que “no me sorprenden actitudes de ciertas personas que integran el directorio. No puede Blanco y Negro decir que los premios (por la Copa Libertadores) están arreglados. Eso es mentira. Yo llevé las negociaciones con Esteban (Paredes). Y Espina, ¿dónde está? Es uno de los que debe dar la cara y está escondido, no sé dónde anda”.

“Cada uno tiene la posibilidad de expresar lo que quiera como quiera. En los momentos que tuve que estar estuve y cuando no, no estuve. Estoy tranquilo con mi función”, expresó Espina sobre los dichos del volante de Mazatlán FC, ex Morelia.