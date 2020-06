La confesión de Sebastián Toro tras no fichar en equipos de Europa: “Hice cosa que no debí”

Uno de los jugadores que era uno de los grandes proyectos del fútbol chileno y de Colo Colo, era el defensor Sebastián Toro, quien a pesar de su talento no pudo cumplir con las expectativas que estaban sobre sus hombros.

En ese contexto, el exjugador albo reveló uno de los momentos más complicados de su carrera e hizo una media culpa respecto a estos sucesos.

“En el año que despiden a Cagna yo andaba en una gira por la Selección en Estados Unidos. Allá estaba claro, que me estaban por vender. Me estaban por vender, llegó acá y me dicen que no me vendieron y la cláusula no me acuerdo cuanto era, pero la cubría. No me quisieron vender”, dijo a Dale Albo.

“Me piqué un poco con algunas personas y empecé a hacer cosas que no debí. Ahí me equivoqué, afuera de la cancha, no compañeros y técnicos. Fue una buena cagada que me arrepiento mucho. Son cosas que uno aprende, pero costó bastante”, agregó.

Respeto a los equipos que estaban interesados en sus servicios, Toro afirmó que “eran tres clubes, dos italianos y uno español. De Italia era el Parma y la Lazio. De España no me acuerdo, en el Parma había un chileno que era Jaime Valdés, en realidad cualquier opción era buena, era un fútbol distinto, pero no se dio”.

“Quedé con esa espinita en el momento, pero ya está. Analizando, me equivoqué en varias cosas, pero fue más que todo por inmadurez y muchas cosas”, cerró.