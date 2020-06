Fecha de retorno tiene complicado a Alexis: en Italia aseguran que Sánchez debe volver a Manchester United

El próximo 1 de julio, el futuro del delantero chileno Alexis Sánchez podría dar un lamentable vuelco. El tocopillano debería volver sí o sí a Manchester United, dueño de su pase, todo esto provocado porque el Inter de Milán no renovaría su préstamo.

Según Sky Sports Italia, los “Diablos Rojos” requerirán al chileno en dicha fecha y no sería el único que partiría del elenco lombardo. “Víctor Moses también está a préstamo, pero sus clubes de origen no quieren prolongar el acuerdo para no forzar a un rival directo en la Europa League”.

Esto tiene relación, luego que el Inter de Milán no avanzara en la Champions League y clasificara como premio de consuelo a la segunda máxima cita internacional de Europa. Es más, el United y el Inter podrían toparse en cuartos de final.

Respecto al futuro del chileno, este no podría seguir jugando a menos que el entrenador Ole Gunnar Solskjaer lo reintegre a la plantilla. La Europa League solamente permite tres altas después del resceso, pero no deben ser jugadores que vengan de otros equipos.

Cabe señalar que, la cesión de Alexis Sánchez termina el próximo 30 de junio, por lo que el bicampeón de América con la Roja estaría viviendo sus últimos días como jugador lombardo.