La Copa Davis se pospuso para 2021 y Chile podrá tener a Nicolás Jarry

Lo que era un secreto a voces producto de la emergencia sanitaria del coronavirus, este viernes se confirmó. La edición 2020 de la Copa Davis fue cancelada y postergada para el 2021, específicamente en la tercera semana de noviembre en Madrid, España.

La Federación Internacional de Tenis (ITF) y la organización del torneo ratificaron la situación que no se daba desde 1945, cuando no se disputó por la Segunda Guerra Mundial.

Por dicha razón, Chile podrá contar con Nicolás Jarry para el enfrentamiento ante Eslovaquia como visitante en marzo o septiembre del próximo año. Hay que recordar que la raqueta nacional se encuentra suspendido por doping y regresará a las canchas en noviembre, si la pandemia lo permite.

The 2020 Davis Cup by Rakuten Madrid Finals will be postponed until 2021

All #DavisCup World Group I and World Group II ties and regional Group III and IV events scheduled for 2020, will also be played in 2021

— Davis Cup (@DavisCup) June 26, 2020