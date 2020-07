Hernán Caputto: “Para estar en óptimas condiciones, los tiempos son de 4 a 6 semanas”

El director técnico de Universidad de Chile, Hernán Caputto, se refirió este viernes a su preocupación por la preparación del equipo, pensando en el reinicio de la competencia el próximo 31 de julio.

En conferencia de prensa teletemática, Caputto se refirió a los tests PCR tomados al plantel a comienzos de semana, detallando que “por suerte todo salió bien. Está el protocolo y todo lo referido a cómo vamos a iniciar los entrenamientos”.

No obstante, espera que el Ministerio de Salud otorgue el permiso pedido por la ANFP, o se levante la cuarentena en la Región Metropolitana para volver a las prácticas.

En este sentido, el estratega señaló que “obviamente no entrenar para un jugador joven, en edades donde adquieren muchas herramientas y valores, y no poder estar con sus guías, no es favorable“.

Sobre el regreso a la competencia, argumentó que “a partir del lunes (6 de julio) son cuatro semanas justas hasta el 31 que sería la fecha comienzo”.

“Es una fecha importante, no es la mejor, pero es aceptable para poder continuar. Seguramente se revisará la posibilidad de poder postergar la fecha de inicio (del campeonato)“, añadió el DT “azul”.

Con respecto a la preparación del plantel antes de volver a la competencia, Caputto sentenció que “no lo decido yo, pero sinceramente para estar en óptimas condiciones, los tiempos son de 4 a 6 semanas. Creo que es muy importante por el bien del fútbol”.

Agencia Uno