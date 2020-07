Presidente de la ANFP llamó a la responsabilidad de los clubes ante el inminente regreso a los entrenamientos

Durante esta mañana la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, comunicó el regreso a los entrenamientos de 18 clubes de Primera División y Primera B y de 250 deportistas de alto rendimiento mediante un Permiso Único Colectivo (PUC) que tendrá validez desde las 22 horas del miércoles 15 de julio.

La medida regirá en las comunas donde estén vigentes las cuarentenas debido a la pandemia del coronavirus y en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) aplaudieron la medida. Así lo mostró el presidente Sebastián Moreno en diálogo con Deportes en Agricultura. “Nosotros veníamos trabajando no sólo con la comisión retorno; hemos hecho trabajos hace cuatro meses en post a dimensionar que esta pandemia debe ser la instancia de suspensión deportiva más importante en la historia de Chile y que ha traído importantes consecuencias”, manifestó.

“La idea que trasciende a través de esta noticia son los permisos que le permiten a los equipos que no estaban entrenando sumarse a los trabajos y lo importante es que el fútbol chileno debe estar preparado“, complementó el directivo, quien apeló a la responsabilidad por parte de las instituciones. “Aquí hay kits sanitarios, se harán varios exámenes y nada de eso sirve sin la responsabilidad de los clubes para llevarse adelante la tarea de avanzar. Esta es una buena noticia para el fútbol chilneo y por cierto esperamos que podamos fortificar lo que pasa dentro de la cancha. Estamos seguros que los clubes, con todo lo que han manifestado, se tomarán todas las responsabildades del caso“, expresó.

El máximo directivo del balompíé nacional sostuvo que la autorización por parte del Gobierno permite proyectar el regreso del Campeonato Nacional en cuatro a seis semanas. “Los dirigentes no vendemos camisetas, estamos preocupados de la gestión. Estamos felices de darle al fútbol esta oportunidad de volver a entrenar, nos permite proyectar de aquí a cuatro semanas para el regreso de nuestro ansiado campeonato“, dijo.

Sebastián Moreno, además, espera que la opinión pública mire con buenos ojos el retorno de la actividad y que no se repitan percepciones como las ocurridas en octubre y noviembre, meses en los cuales no hubo partidos debido a las manifestaciones sociales. “Lo más difícil es lograr el convencimiento, acá no se trata de sólo volver a jugar a la pelota, se trata de realizar una actividad deportiva profesional donde hay 20 mil personas que dependen de esto y no quiero minorizar los efectos de la pandemia. Esto es compatibilizar la pandemia con la realidad que existe y las necesidades que tiene el fútbol”, opinó.