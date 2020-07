Expareja de Leonardo Valencia se va en picada contra el jugador de Colo Colo: “Gracias por seguir cagándome la vida”

Este martes, la expareja del volante de Colo Colo, Leonardo Valencia nuevamente causó polémica al acusar al mediocampista albo de quitarle un vehículo que ella mantenía en su poder.

A través de una historia de Instagram, Valeria Pérez, aseguró que “papito corazón del Leo Valencia. Me quitaron el auto hoy los carabineros por apropiación indebida, el auto donde transportaba a mis hijos”.

“Gracias por seguir cagándome la vida. Vive y deja de ser enfermo. No me das ni un peso para tus hijos y aparte me haces esto, asesino de Diego Troncoso”, agregó.

“Cuenta la verdad por qué no sé murió donde tu hermano”, cerró.