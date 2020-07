Milad respondió a los “vínculos” con Sergio Jadue y cerró filas con el trabajo de Reinaldo Rueda en la Roja

Con 25 votos, dos más que su contendor Lorenzo Antillo, Pablo Milad se convirtió en el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) en un proceso que no estuvo alejado de la polémica. Es más: la lista perdedora no descartó la impugnación de los comicios (ver detalles en www.agricultura.cl/deportes).

El flamante timonel no ocultó su alegría por llegar al sillón del máximo organismo del balompié nacional y respondió a los emplazamientos de sus contrincantes. “Estoy contento porque se mantuvo el apoyo inicial que recibí. Ellos están en su derecho de impugnar lo que quieran, pero el trabajo ya comenzó. Si ellos quieren impugnar, encantado que lo hagan. Si hay que ir a otras elecciones, vamos. Yo asumo tras haber ganado en votos”, dijo.

El curicano, además, abordó las críticas y cuestionamientos por sus vínculos con Sergio Jadue, procesado por el escándalo de la FIFA hace casi cinco años. “Sergio estuvo seis años y todos los presidentes de la época tuvimos relación con él. Nos llamábamos de primos por nuestra ascendencia árabe, no tengo registro de un mail hacia Jadue y no significa nada. Tengo una historia, he trabajado en muchas instituciones y de todos los lugares he salido bien, sin cuestionamientos hacia mi honorabilidad. Trataron de dañar mi imagen para sacar votos, hace cuatro años que no me comunico con Jadue“, expresó.

El ex Intendente del Maule también cerró filas con Reinaldo Rueda y anunció una reunión con él. “En su momento critique que no hubo muchas alternativas de elección a Rueda. No conozco Juan Pinto Durán, hay una desconexión completa y es algo que tenemos que mejorar. Quiero hablar con Rueda de su planificación y objetivos, mañana (viernes) nos vamos a reunir con Rueda. Cuenta con todo nuestro apoyo para clasificar al Mundial de Qatar 2022“, manifestó.