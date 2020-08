En Italia ven muy difícil la presencia de Alexis ante Shakhtar por Europa League

La prensa italiana da prácticamente por descartado al delantero chileno Alexis Sánchez para el cruce del lunes 17 de agosto entre el Inter de Milán y el Shakhtar Donetsk, válido por las semifinales de la Europa League 2019-2020.

El ‘Niño Maravilla’ sufrió el pasado 10 del presente, en los minutos finales del duelo de cuartos de final ante el Bayer Leverkusen, una distracción muscular en el tendón de la corva del muslo derecho.

Pese a que el club ‘neroazzurro’ no ha revelado si el tocopillano jugará o no ante los ucranianos, los medios de la península no son optimistas respecto al chileno e incluso apuntan a que se perdería también una hipotética final.

La Gazzetta dello Sport indicó en la presente jornada que “el caso de Alexis es imposible de recuperar para el partido del lunes. Incluso se ve difícil para una eventual final”.

En tanto, Passione Inter apuntó que “el objetivo, a estas alturas, es recuperarlo para la eventual final: quedan días, pero aún falta un milagro”.

Para finalizar, Tuttosport escribió que “es prácticamente un hecho. El Inter extrañará a Alexis ante el Shakhtar. El chileno tendrá que perderse ese encuentro”.

La final de la Europa League se jugará el 21 de agosto en Colonia, Alemania, entre los ganadores de Inter con Shakhtar y Manchester United o Sevilla.

Agencia UNO.