Jaime Carreño: “Sé que hoy es difícil volver a jugar en Universidad Católica”

El mediocampista nacional Jaime Carreño reconoció que ve prácticamente imposible jugar en el presente Campeonato Nacional con la camiseta de Universidad Católica, por lo que buscará un nuevo préstamo para seguir en actividad.

El joven volante, ganador de cuatro torneos nacionales y dos Supercopa de Chile con el elenco de la franja, rescindió su contrato a mediados de abril con Oriente Petrolero de Bolivia debido a la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, el oriundo de Recoleta ve muy difícil ser parte del primer equipo cruzado en el presente torneo al no estar en los planes de Ariel Holan y además no ha podido entrenar al estar el plantel completo.

“Sé que hoy es difícil volver a jugar en Universidad Católica. Es un club muy grande. Lo veo muy difícil. Me iré a préstamo y quiero hacer carrera. Acá no tengo esa opción. Me gustaría volver a jugar acá y reencantarme con mi fútbol, y con la hinchada”, expresó el jugador de 23 años en diálogo con DirecTV.

“Tengo contrato con Universidad Católica, pero no puedo ser parte de los entrenamientos por el límite de jugadores. Holan me comunicó que no estaba en los planes y que debo buscar club. Es incierto por la apertura del libro de pases. Ha sido muy complicado“, agregó.

De acuerdo a su breve estadía en tierra altiplánica, Carreño dijo que “pude ir a Bolivia y jugar en Oriente Petrolero, pero no me fue bien. Estábamos terceros y, en un mes, quedamos duodécimos. El club tenía problemas económicos, ocurrió la pandemia y decidí volver a Chile”.

A la hora de realizar una autocrítica, el mediocampista ofensivo señaló que “creo que uno de mis mayores errores en Universidad Católica fue querer hacer más cosas de las que podía, terminaba muchas veces jugando más para mí que para el equipo”.

Para finalizar, Carreño indicó que “me han llamado clubes de Primera A y B, pero es incierto por el libro de pases. Quiero sumar minutos”.

Agencia UNO.