Antonio Conte descartó a Alexis ante el Shakhtar: “Me quedo sin un elemento fundamental”

El entrenador del Inter de Mián, Antonio Conte, anunció la baja definitiva de Alexis Sánchez para el partido de este lunes ante Shakhtar Donetsk, por las semifinales de la Europa League, apuntando que “me quedo sin un elemento fundamental”.

En la rueda de prensa previa al cruce con los ucranianos, el estratega ‘neroazzurro’ se refirió a la situación del ‘Niño Maravilla’, que en el duelo de cuartos ante el Bayer Leverkusen sufrió una distracción muscular en el tendón de la corva del muslo derecho.

“Por tres cuartos de temporada Sánchez no ha estado disponible por lesión y ahora nos estamos dando cuenta de que tipo de arma perdí. No contar con este jugador, después de que había vuelto a niveles importantes, es algo que siento mucho”, expresó Conte en Düsseldorf.

“Me quedo sin un elemento fundamental o desde el comienzo o para entrar en la segunda mitad. Los dos delanteros (Romelu Lukaku y Lautaro Martínez) deberán sacrificarse. Seguro que Alexis nos habría ayudado“, agregó.

Además de ser baja ante el Shakhtar, el tocopillano podría perderse por la lesión una eventual final de la Europa League, a jugarse el 21 de agosto en Colonia.

Consultado, en tanto, por su oponente en la ronda de los cuatro mejores, el ex seleccionador de Italia y otrora técnico de la Juventus dijo que “el Shakhtar está lleno de talento, son buenos en mantener siempre el nivel muy alto. Me acuerdo de cuando me medí con el Shakhtar en la Liga de Campeones con el Juventus, había jugadores fuertes, siempre los tuvieron y siguen teniéndoles”.

“El Shakhtar jugará con sus características, alternará presión alta y baja. Tienen una identidad, tiene un alto nivel en Europa y creo que el gran mérito de (el técnico portugués, Luis) Castro es convencer a muchos jugadores de talento para que trabajen para el equipo“, sentenció.

