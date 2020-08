Piloto Sebastián Vettel: “No me siento frustrado, pero he estado en una posición más feliz”

El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) aseguró que no se siente “frustrado” con su inicio de temporada, pero tampoco escondió que a lo largo de su carrera ha “estado en una posición más feliz”, al tiempo que reconoció que “será difícil” luchar por las victorias este año.

“No me siento frustrado, pero he estado en una posición más feliz. No es mi mejor inicio de temporada, pero no llegaría tan lejos como para hablar de frustración”, explicó Vettel en declaraciones a ‘Autosport’.

El tetracampeón mundial, undécimo en la clasificación, está completando su peor arranque de Mundial desde 2008. “Obviamente me encanta pelear en la zona delantera y me encanta ganar, sentir que puedo lograr grandes resultados. Será difícil este año con el coche que tenemos, pero creo que Charles (Leclerc) ha demostrado que aún podemos hacer buenas carreras”, valoró.

Pese a esta situación complicada, el alemán dijo no perder el optimismo. “Siempre confío en la gente que me rodea y en los muchachos que trabajan en mi coche. La falta de confianza viene de la falta de agarre del coche y todavía estamos tratando de entender de dónde proviene exactamente el problema, pero al mismo tiempo tenemos que avanzar y seguir adelante”, animó.