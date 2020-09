Marcelo Díaz y una posible vuelta a Universidad de Chile: “Ellos me tienen que querer porque no puedo autocontratarme”

Nuevamente Marcelo Díaz no escondió sus deseos de regresar a Universidad de Chile, pero lo ve muy complicado en el corto plazo debido a la emergencia sanitaria del coronavirus. Así al menos lo expresó en la reciente conferencia de prensa de Racing Club.

“Manifesté mi intención de volver a U. de Chile, pero el futuro es una incertidumbre, no te puedo decir lo que va a pasar el próximo año“, sostuvo el volante, quien apeló a un “real interés” de la dirigencia de Azul Azul por repatriarlo para que sea mutuo. “Ellos me tienen que querer porque no puedo autocontratarme”, dijo.

En lo que respecta a lo deportivo, el chileno valoró el regreso del fútbol tras meses de incertidumbre por la pandemia del coronavirus. “Se está jugando un fútbol muy intenso, no sé si muy bueno con la pelota en los pies. También ha habido lesiones, pero es normal por la paralización y acá en Argentina espero que vuelva de la mejor manera”, expresó.