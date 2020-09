Mauricio Isla no aguantaba a Bielsa: “No quería ir más a la Selección, no me dejaba tranquilo”

El lateral chileno Mauricio Isla tuvo su primera entrevista con el sitio oficial del Flamengo, equipo al que llegó hace tres semanas luego de años de jugar en Europa. En ese sentido, el “Huaso” recordó a uno de los entrenadores más queridos de la Roja, Marcelo Bielsa y realizó una confesión que llamó la atención.

“Siempre lo he dicho, para mí Marcelo ha sido el mejor entrenador que he tenido. Al principio me costó mucho, llegué a debutar en la Selección adulta y no aún en Udinese, pero yo no quería ir más a la Selección”, comenzó diciendo.

“Recuerdo una anécdota en la que él no me dejaba jugar tranquilo, me gritaba y gritaba todo el partido, y como soy lateral, lo tenía ahí en la banca. Por eso le decía el loco, por muchas cosas”, agregó.

A pesar de lo mencionado, Isla aseguró que “es un entrenador extraordinario. Esos años que estuve con él me enseñó todo, gracias a él aprendí de todo”.

Otra de las cosas que conversó el “Huaso”, fue sobre el reencuentro que tendrá con Jorge Sampaoli, entrenador del Atlético de Mineiro y con quien compartió camarín en la selección chilena.

“No he tenido la oportunidad de hablar con él, pero siempre he sido agradecido por lo que me dio a mí y a la Roja. Sampaoli tiene un trabajo muy parecido a la de Marcelo Bielsa y siempre he dicho que la diferencia es que Bielsa nos hizo crecer y Sampaoli nos tomó justo cuando estábamos más maduros para lograr cosas”, cerró.