Martín Lasarte negó contactos con Colo Colo, pero sostuvo: “Siempre es un privilegio que te consideren”

Es casi un hecho que Gualberto Jara no terminará el año como técnico de Colo Colo, razón por la que la directiva de Blanco y Negro maneja alternativas para que lo reemplace en medio del complicado momento deportivo que atraviesa.

Deportes en Agricultura supo del llamado que la regencia encabezada por Aníbal Mosa le realizó al argentino-boliviano Gustavo Quinteros, quien es la opción prioritaria. Sin embargo, hay otro nombre que asoma: Martín Lasarte.

Precisamente el uruguayo conversó con este medio y fue claro. “Lo que ocurrió por marzo es que fue simplemente una llamada de una persona que ni siquiera me lo ofreció, pero supuse que era para eso y le dije que no podía trabajar en ese momento. Después de eso no he tenido ningún contacto y la situación es la que es. No he tenido ningún tipo de contacto”, sostuvo.

“En marzo me llamaron desde Colo Colo, pero ni siquiera fue una propuesta formal. Después de eso no ha habido más contactos”, complementó el charrúa, quien de todas maneras agradeció que su nombre esté en la órbita del “Cacique”.

“Hay equipos que, más allá de las circunstancias, es un honor, te da prestigio que se interesen. Los equipos grandes siempre tienen un ingrediente especial. No tengo clara la situación actual, he visto la posición en la tabla, pero tengo poca información para decir algo más. Siempre es un privilegio que a uno lo consideren dentro de una lista de posibilidades, lo veo como un honor“, manifestó “Machete”, quien dirigió a Universidad Católica y Universidad de Chile.