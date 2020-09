Rueda y las comparaciones con Bielsa: “Lo mismo que sienten los chilenos por él, sienten los hondureños por mí”

Es innegable la marca que dejó Marcelo Bielsa en el fútbol chileno luego de su etapa en la Roja entre 2007 y 2011; como también lo son las eternas comparaciones con sus sucesores: Borghi, Sampaoli, Pizzi y Rueda han “cargado” con dicho estigma a lo largo de estos años.

Justamente el caleño, quien se mentaliza en el debut del proceso eliminatorio rumbo a la Copa Mundial de Qatar 2022, se refirió al “fantasma” del rosarino. “Lo mismo que sienten los chilenos por el ‘profe’ Bielsa, lo sienten los hondureños por mí cuando volvimos a un Mundial después de 28 años; o en Atlético Nacional después de 27 años buscando la Copa Libertadores”, expuso.

“Por allá (Honduras) recibo flores y por acá recibes garrotes. Es la ley“, complementó el colombiano, quien se refirió a su relación con el fanático criollo. “Cuando uno en la cancha no plasma el querer de la gente y toma decisiones impopulares, vienen las críticas; pero mi función es pensar en el futuro, en el proceso, en Qatar 2022“, reconoció.

Respecto al punto inicial, Rueda enfatizó en algunos elementos con los cuales gozó el “Loco” y que él, debido al paso de los años, no emulará. “No sé si yo tengo un jugador con el desparpajo, convicción y seguridad de Alexis Sánchez o Arturo Vidal a los 22 años. El maestro (Marcelo) Bielsa tuvo la fortuna de encontrarse con esos jugadores y disfrutarlos, yo no los tengo para que jueguen como titular en la selección chilena“, sintetizó.