“Gualberto Jara debería seguir hasta fin de año. Cualquier técnico que traigan a Colo Colo, será un vendedor de humo”

Carlos Caszely, ex delantero e ídolo de Colo Colo, dialogó con Deportes en Agricultura sobre las críticas hacia el trabajo de Gualberto Jara y la posibilidad de traer un técnico para que asuma de manera definitiva en los albos.

Con esa premisa, le entregó su respaldo al paraguayo “Gualberto Jara debería quedarse hasta el final. Cualquier técnico que traigan hoy a Colo Colo es un vendedor de humo. Si lo traen y le va mal, va a decir que no armo equipo, va a tener mil excusas para que le vaya mal. Ahora, si traigo un técnico ahora; me atrevo a pagarle, sentarlo en la galería y que vea lo que hay y qué necesita para el otro año. No hay que mentirle al colocolino”, sostuvo.

¿Colo Colo tiene alguna opción, por más mínima que sea, de pelear el título? El otrora goleador fue categórico. “Colo Colo no va por torneo este año, la Católica ya lo ganó si es que la U o la Unión no se lo pelean; pero Colo Colo no está para pelear el título y tampoco está para bajar a Primera B. Colo Colo no va a bajar, no metan esa idea en la cabeza; no hay que complicar al colocolino con esa idea”, argumentó.