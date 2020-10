"¿Para qué mierd... está el VAR?": Referentes de la Roja se van en picada contra el polémico arbitraje del Chile- Uruguay

Una de las postales que dejó la derrota 2-1 de la Roja ante Uruguay, fue una jugada que pudo cambiar el curso del compromiso. El juez paraguayo Eber Aquino no cobró un claro penal para la selección chilena y, ni siquiera revisó el VAR.

En ese sentido y luego de la caída del cuadro nacional, los jugadores históricos del “Equipo de Todos”, fue en picada contra el referí quien se hizo el desentendido ante esta situación.

“¿Para qué mierd… está el VAR?”, fue lo que público Jorge Valdivia. En tanto Claudio Bravo escribió en Twitter:” No te creo, que mano se comió imposible cuando pasan estas cosas. Terrible”.

También, Gary Medel no se quedó callado. “Mejor no digo nada para no tener problemas. Qué terrible Conmebol”, fue lo que lanzó el “Pitbull”.

