Walter Montillo ilusiona a los hinchas de la U: “Puede que me quede un año más”

Walter Montillo, volante de Universidad de Chile, reconoció este viernes que existen opciones concretas de seguir jugando por el club el 2021, pese a que su contrato termina a finales de este año.

En conversación con La Magia Azul, Montillo afirmó que “estuve conversando con Cristián (Aubert, presidente de Azul Azul) y hay una posibilidad de que yo pueda seguir un año más en la U, siempre y cuando y se lo dejé en claro, no es por un tema de nombre o trayectoria, yo quiero que el dirigente quiera que yo siga, porque sirvo”.

“No quiero que lo hagan porque me pide el hincha, no, quiero que el club sienta que soy útil, que ellos sientan que puedo ser un aporte, y de donde sea porque tendré 37 años y me cuido mucho, quiero ser un aporte”, complementó.

En la misma línea, la “ardilla” aclaró que “si el directorio cree que puedo ser un aporte, nos sentaremos a conversar porque además este año de pandemia no he podido jugar con la gente, y me gustaría despedirme con público”.

Pese a lo anterior, el trasandino reconoció que si la “U” decide “traer a alguien más joven o que mi tiempo ya pasó, no tendré problema en dar un paso al costado porque yo quiero lo mejor para el club“.