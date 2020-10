Copa Libertadores: habrá duelo de chilenos en octavos de final

Durante la tarde de este viernes en Luque, Paraguay, se realizó el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores. Si bien no habrá clubes nacionales en esta instancia, sí estarán algunos jugadores y cuatro de ellos se verán las caras.

Flamengo, vigente campeón y que cuenta con Mauricio Isla, se enfrentará a Racing Club de Gabriel Arias, Marcelo Díaz y Eugenio Mena.

Por su parte, Paulo Díaz y River Plate se medirán frente a Athletico Paranaense de Brasil, uno de los “verdugos” de Colo Colo en la fase grupal.

Los compromisos de ida se jugarán los días 24, 25 y 26 de noviembre, mientras que las revanchas se disputarán el 1, 2 y 3 de diciembre.

Así quedaron los cruces de la ronda de los 16 mejores del continente.

Guaraní (PAR) vs Gremio (BRA)

Independiente del Valle (ECU) vs Nacional (URU)

Delfín (ECU) vs Palmeiras (BRA)

Internacional de Porto Alegre (BRA) vs Boca Juniors (ARG)

Racing (ARG) vs Flamengo (BRA)

Libertad (PAR) vs Jorge Wilstermann (BOL)

Athletico Paranaense (BRA) vs River Plate (ARG)

Liga de Quito (ECU) vs Santos (BRA)