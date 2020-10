Rally Cross Country: Tomás de Gavardo abandona la etapa 1 en Portugal

Por un problema en la bomba de agua, el chileno Tomás de Gavardo (Coliseo-Gold Data-ZX Autos) abandonó en la mitad de la primera fecha del Campeonato de Portugal de Rally Cross Country en la localidad de Góis. El piloto nacional se mantenía en la décima posición de la carrera cuando la moto comenzó a presentar problemas, deteniéndose y retirándose.

La etapa 1 de la competencia comprendía un total de 180 kilómetros por sectores de sierra y colinas con un piso muy húmedo por las lluvias de los últimos días, de los cuales 163 kms eran de especiales, donde De Gavardo trató de acomodarse a un terreno que no le es cómodo, pero que a la postre le servía para hacer kilómetros y mantenerse física y técnicamente vigente previa a la fecha final de la Copa del Mundo de Bajas del 5 al 7 de noviembre en Portalegre, Portugal.

“Pese al terreno barroso me sentí bien dentro de los diez mejores del grupo de avanzada. Sin embargo, como en el kilómetro 80 tuve una avería mecánica que me obligó a parar y luego a abandonar para no fundir el motor de la moto. Intentaré arreglarla para poder largar mañana (domingo)”, comentó Tomás de Gavardo.

En la etapa 2 y final de este domingo se disputarán 161 kms, 128 cronometrados donde el piloto de 21 años intentará cumplir con el objetivo de estar entre los primeros y de buscar un buen ritmo de carrera.