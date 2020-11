Audax Italiano y Unión La Calera buscarán avanzar: revisa la programación de la Copa Sudamericana

Este martes comienzan las vueltas de la segunda fase de la Copa Sudamericana y lo hará con dos clubes chilenos como protagonistas. Audax Italiano y Unión La Calera tendrán la dura misión de abrochar como visitantes su paso a la próxima ronda.

El elenco itálico irá a La Paz y enfrentará al Club Bolívar con el 2-1 obtenido en la ida como soporte, mientras que los caleranos igualaron sin goles ante Deportes Tolima y está obligado a buscar el resultado.

De todas maneras, no serán los únicos encuentros de la jornada. Revísalos a continuación.

19:15 | Club Bolívar (Bolivia) vs. Audax Italiano

19:15 | Liverpool de Montevideo (Uruguay) vs. Sport Huancayo (Perú)

21:30 | Deportes Tolima (Colombia) vs. Unión La Calera