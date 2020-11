“Tati” Buljubasich anunció conversación con Ariel Holan y mostró su felicidad por Fernando Zampedri

Universidad Católica sufrió más de lo esperado para derrotar a Sol de América y clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El cuadro cruzado se impuso 2-1 en San Carlos de Apoquindo con goles de Diego Buonanotte y Fernando Zampedri, y en la próxima ronda enfrentará a River Plate de Uruguay.

“Por suerte estamos bien, en un buen momento. Hay que aprovecharlo y disfrutarlo; todos saben que no es fácil mantener un proceso positivo. En este momento hay que tratar de seguir trabajando muy duro”, sostuvo José María Buljubasich, gerente deportivo de los cruzados, en conversación con Deportes en Agricultura.

El directivo, además, abordó la situación contractual de los jugadores que terminan vínculo con la institución y no quiso ahondar en el caso particular de Diego Buonanotte, quien queda libre a final de año. “Nosotros tenemos alrededor de siete u ocho jugadores que terminan contrato en diciembre. Hay que hacer ajustes porque el campeonato termina en enero. Tengo que ser muy claro en eso: mi mayor función y objetivo es que el equipo funcione de la mejor manera, independiente del esquema, el equipo que juegue y los jugadores que lo hagan. Sería muy injusto ponerme feliz por uno, mi primera alegría es que el equipo gane y si cada jugador logra su objetivo individual, me pongo contento”, expresó.

“Me pongo contento cuando el grupo funciona, con jugadores que se sacrifican en su rol. Me pongo contento al ver que hay un grupo comprometido con una causa, con un objetivo. Me pongo contento que el cuerpo técnico lelgue de esa manera al grupo”, complementó el “Tati”, quien anunció una conversación con Ariel Holan para arreglar algunos aspectos del contrato. “Con Ariel tenemos un contrato de dos años con cláusula de salida a fin de campeonato, eso permite al entrenador salir o al club echarlo si es que no está conforme. Ya tenemos una conversación preliminar con Ariel para modificar la cláusula que permite su posible salida a fin de campeonato. Veremos si se puede llegar a un acuerdo“, argumentó.

Al cierre del diálogo, el ex arquero mostró su felicidad con Fernando Zampedri, quien es uno de los futbolistas que finaliza su préstamo con los cruzados. “Estamos evaluando todas las renovaciones pensando en el presupuesto. Debemos evaluar qué hacemos con Fernando, pero estamos contentos con él“, sentenció.