Manuel Pellegrini: “No sé si es el árbitro o el VAR el que arbitra”

El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, apuntó que su equipo va en un camino correcto, por cómo han jugado contra el FC Barcelona este sábado, Real Madrid y Atlético, “demostrando” que están “para pelar por cosas importantes” en la liga española, al tiempo que lamentó que el fútbol tenga dos árbitros que deciden.

“Tanto hoy como contra el Madrid y Atlético vamos en el camino correcto. Hemos salido a buscar el partido, hemos hecho una buena primera parte del partido, igualitario. Con el tercer gol y la expulsión el partido por supuesto termina”, dijo en rueda de prensa tras la jornada 9 celebrada en el Camp Nou.

El cuadro bético cayó 5-2 y el ‘Ingeniero’ fue preguntado en varias ocasiones por el VAR, tras el penal y expulsión de Mandi. “El VAR es aplicable al fútbol con criterio y para fallos garrafales. Hoy es lo mismo que lo dije en Inglaterra, el árbitro es el que está en cancha no puede ser el VAR”, apuntó.

“Hay un remate que el árbitro no lo ve y el de arriba se lo dice, si vamos a rearbitrar todo lo que el árbitro hizo, contra el Real Madrid y Atlético igual, el VAR apareció y cobró. No sé si es el árbitro o el VAR el que arbitra. No podemos tener dos árbitros”, añadió.

Pellegrini, que dijo no estar “poniendo en duda la honorabilidad” del árbitro ni del VAR, quiso quedarse con esa línea positiva comparando a su equipo con los grandes de la liga. “Estamos demostrando que podemos estar peleando por cosas importantes”, afirmó.

Agencia UNO.