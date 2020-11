Hernán “Clavito” Godoy y presente de la Roja: “Si no llegamos a clasificar a Qatar 2022, será culpa de los dirigentes”

Una de las voces autorizadas para comentar el presente de la selección chilena, es el experimentado e histórico entrenador Hernán “Clavito” Godoy, quien analizó con Deportes en Agricultura la doble fecha de la Roja en las Clasificatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

El ex DT de Santiago Morning se mostró preocupado por el paupérrimo rendimiento del “Equipo de Todos”. “Todos esperamos ganar en Venezuela, es uno de los colistas. Tengo mi manera de pensar y creo que este proceso lo están haciendo tarde”, comenzó diciendo.

“Siempre sostuve que Reinaldo Rueda tenía que haber hecho una búsqueda de tres selecciones permanentes, rastrear el norte, centro y sur de Chile, así como lo hizo Sulantay”, agregó.

En esa línea, “Clavito” aseguró que “ahora, recién está probando y dándole oportunidad a jugadores que nunca estuvieron como sparring o en un equipo B para tenerlos practicando y jugando con los consagrados, porque a lo mejor va a ser tarde”.

Respecto al DT de la Roja, Reinaldo Rueda, quien lleva tres años a cargo de la Selección, Hernán Godoy dijo a Deportes en Agricultura que “tengo muchas molestias y no me ha gustado el proceso. No me gustó su trabajo, no me llena el gusto”.

“No como Sampaoli que recibió la Selección de Bielsa y Bielsa de Sulantay, tengo más elogios de los técnicos argentinos. Rueda no tiene ese equipo que corren todos y bajan todos”, complementó.

Pero eso no fue todo, ya que “Clavito” cerró diciendo que si Chile no llega al mundial la culpa es de los timoneles de la ANFP. “Si no clasificamos a Qatar 2022 la culpa será de los dirigentes, porque no hay respeto por los entrenadores chilenos que tanto le hemos entregado al fútbol”, finalizó.