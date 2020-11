Felipe Mora y Diego Rubio cerraron la participación chilena en la MLS

Se terminó la participación chilena en la Major League Soccer. Al menos en esta temporada.

Felipe Mora y Diego Rubio quedaron eliminados en la primera ronda de los playoffs junto a Portland Timbers y Colorado Rapids, respectivamente.

El ex Audax Italiano y Universidad de Chile fue titular hasta los 88′ en el 1-1 de su elenco ante FC Dallas. La igualdad llevó todo a la definición vía penales, instancia en la cual el conjunto texano se impuso 8-7.

Por su parte, el formado en Colo Colo estuvo los 90 minutos en la caída 3-0 de su club ante Minnesota United.

De esta forma, las instancias finales del certamen norteamericano no tendrá presencia nacional.

Absolutely wild so far. 2020 is something else, y’all. pic.twitter.com/3XP6Cs5Xqq

— Major League Soccer (@MLS) November 23, 2020