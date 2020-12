Valdivia no escondió su felicidad por volver a Macul, pero advirtió: “No soy el salvador de Colo Colo”

La espera terminó. Durante este martes Colo Colo oficializó a Jorge Valdivia, quien vivirá su tercer período en Macul y que llega procedente del Mazatlán de México.

“La primera sensación es de mucha alegría, estoy muy feliz de volver. Espero hacer las cosas bien, vengo muy feliz y con mucha ilusión a esta gran oportunidad, así lo veo yo. Estaba de vacaciones y Colo Colo es el único equipo que me podía sacar de esa comodidad”, sostuvo en su presentación.

El “Mago”, además, abordó el complejo momento que vive el “Cacique”: último del Campeonato Nacional y serio candidato a perder la categoría en el término de la temporada. ¿Se considera el salvador del equipo? “Una cosa es la que diga el hincha y lo que se genere en torno a mi vuelta a Colo Colo, y lo otro es lo que yo siento. No me siento un salvador, cuando el equipo gana es lógico que ganan todos, cuando se pierde no es de uno o dos jugadores. Vuelvo porque el equipo necesitaba reforzarse, tenían los cupos para hacerlo y yo entro en ese rango porque hay un montón de cuestiones que hacían más limitado el tema de las incorporaciones”, dijo.

Consciente de su escasa continuidad durante la temporada -261 minutos en ocho duelos-, el volante destacó los aspectos que puede aportarle al alicaído camarín albo. “Siento que puedo sumar tanto en lo futbolístico adentro de la cancha y lo anímico como lo es relacionarse con el compañero. Lo más importante, más allá de lo extradeportivo, es lo que puedo aportar adentro, por eso se confía en mi vuelta y espero retribuir esa confianza”, expresó.

Valdivia también habló del complejo momento que vive el club en el torneo local. “Primero hay que concientizar en la situación la cual estamos, saber que estamos últimos y en ese punto partir a mejorar la situación, salir paso a paso de esta situación. Es lógico que llama la atención ver último a un equipo grande, pero considero que es momento de saber que si estamos últimos, ya no podemos ir más abajo. Lo que nos queda es salir de esta situación y viendo los jugadores que tenemos, más extraña es la situación en la cual estamos. Es momento de empezar a sumar y a partir de ese minuto adquieres confianza y puedes pensar en ganar“, cerró.