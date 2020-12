Nuevo refuerzo de la U: “Me estuve preparando en Colombia para llegar acá”

Reinaldo Lenis, nueva incorporación de Universidad de Chile, se refirió esta jornada a sus primeras semanas en el club y a si se siente preparado o no para ser titular con Rafael Dudamel.

En conferencia de prensa, el atacante colombiano afirmó que “he venido trabajando bien. Si bien hace mucho no juego, me estuve preparando en Colombia justamente para esto. Me he sentido bastante bien esta semana y podré hacerlo de la mejor manera si me toca (jugar)”.

En la misma línea, comentó que “en la posición en donde juego hay jugadores como mucha capacidad. Tengo la ventaja de hacerlo por izquierda o por derecha. Es una competencia sana. El profe decidirá quién está mejor para hacerlo”.

Por otra parte, abordó la recuperación de Pablo Aránguiz, señalando que “lo he visto muy bien, muy activo y muy bien técnicamente. Se ha ido adaptando muy bien a los trabajos del profe. Lo veo confiado en lo que él puede dar”.

Además, indicó que Walter Montillo volvió a trabajar en cancha, esperando que el trasandino pueda estar disponible este miércoles en el compromiso por el Campeonato Nacional.

Cabe recordar que Universidad de Chile visitará a Audax Italiano en La Florida, luego de que se suspendiera el clásico con Universidad Católica.