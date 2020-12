Christiane Endler sigue imparable y fue nominada a otro premio de élite

Simplemente imparable. Christiane Endler ha tenido un 2020 más que formidable y este jueves sumó otra nominación a un premio de elite.

La capitana de la Roja y arquera del Paris Saint Germain francés figura como candidata al 11 ideal de la FIFpro, organismo que reúne a todos los sindicatos de futbolistas profesionales del mundo.

Eso sí, para lograr dicho galardón competirá con otras nueve jugadoras de renombre mundial como Ann-Katrin Berger (Chelsea, Alemania), Sarah Bouhaddi (Olympique Lyonnais, Francia), Sandra Panos (FC Barcelona, España) y Sari van Veenendaal (PSV, Países Bajos), por mencionar algunas.

Hay que recordar que hace semanas la golera fue nominada al The Best de FIFA y al equipo ideal de la UEFA.

