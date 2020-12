Francia: Christiane Endler fue titular en goleada del PSG sobre Le Havre

La arquera nacional Christiane Endler fue titular este domingo en la goleada del París Saint-Germain por 5-0 sobre Le Havre, en cruce por la undécima fecha de la Primera División del fútbol femenino francés.

La capitana de la ‘Roja’ cumplió un buen desempeño bajo los tres palos, mostrándose segura cuandio fue requerida y entregando la portería en cero.

Recordar que Endler viene de ser elegida por The Guardian como la mejor guardameta del mundo. Además, la chilena quedó en la terna finalista para el premio The Best de la FIFA.

El PSG venció con autoridad en la presente jornada gracias a los goles de Marie-Antoinette Katoto, la figura de la brega con un póker (6′, 33′, 37′ y 67’) y de Onema Geyoro (62’).

Con este resultado, el equipo de Tiane se mantuvo al frente de la clasificación con 31 puntos, uno más que Olympique de Lyon, segundo colocado.

Por la fecha 12 del certamen, PSG se enfrentará el miércoles 16 de diciembre a Girondins.