Defensor de la U y la regularidad del equipo: “No me siento confiado, hay que seguir trabajando”

Luis Casanova, defensor de Universidad de Chile, valoró este martes la regularidad que ha presentado en el cuadro azul y aclaró que el tema de su renovación con el elenco colegial lo está viendo exclusivamente su representante para solo enfocarse en el juego.

El ex Deportes Temuco suma nueve presencias consecutivas como titular en la ‘U’, situación que destacó en rueda de prensa. “Siempre dije que me iba a preparar para cuando llegue la ocasión. Hay mucho que mejorar en lo personal. No me siento confiado y queda seguir trabajando y seguir haciendo lo que el entrenador me está pidiendo”, dijo.

En cuanto a su futuro en la institución y el tema de su renovación, el jugador de 28 años apuntó que “esos temas siempre he tratado de dejárselos a mi representante. Yo estoy enfocado en el juego y tratar de hacerlo bien en cada partido”.

Respecto al cruce de este jueves con un Deportes La Serena en racha, suma seis triunfos seguidos, Casanova señaló que “es un equipo que viene jugando bien, que está mostrando un buen fútbol, pero nosotros estamos enfocados en lo nuestro, hemos visto videos y la idea es contrarrestar sus virtudes”.

Además, el zaguero se refirió a la importancia de Walter Montillo en el plantel. “Es un jugador para nosotros importante. Lo he visto bien. Pero el entrenador verá quién juega o no”.

Para terminar, el formado en O’Higgins habló sobre la seguidilla de encuentros que tendrá el elenco que dirige Rafael Dudamel. “Estamos todos preparados. Las lesiones pasan por varios factores. Estamos bien, con ganas de jugar pronto y nos hemos sentido bien. Las lesiones son parte del fútbol”, sentenció.