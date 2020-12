Ex capitán de Rusia realizará trabajo comunitario por agredir a un árbitro

El ex capitán de la selección de fútbol de Rusia Roman Shirokov fue sentenciado este viernes a realizar 100 horas de servicio comunitario por agredir a un árbitro a principios de año.

Un tribunal de Moscú también multó al ex futbolista, de 39 años, según informó la agencia de noticias Interfax, aunque no se ha desvelado la cantidad que deberá pagar el ex jugador de Zenit, Krasnosdar y Rubin Kazán, entre otros equipos.

Los jueces declararon a Shirokov culpable de agredir a un árbitro durante un partido amistoso en agosto, golpearlo en la cara y luego patearlo. Shirokov ganó 56 partidos con Rusia y fue capitán del equipo desde 2014. Terminó su carrera en 2016 en el CSKA de Moscú.