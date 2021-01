Valencia hace “oídos sordos” ante las críticas: “No soy mucho de leer los comentarios, estoy más concentrado en lo que diga el DT”

A pesar de que es uno de los jugadores a seguir en Universidad Católica, Diego Valencia no se escapa de las críticas de los hinchas más acérrimos. Sin embargo, el delantero le baja el perfil a esto.

Así al menos lo explicó en conversación con Deportes en Agricultura. “Es difícil estar jugando en posiciones que no son comunes para uno, que no es la natural pero siento que me puede ayudar mucho. En estos partidos he jugado de extremo, “falso nueve” y es positivo para aprender. Sobre las críticas, siendo que cada uno es libre de opinar lo que siente. No soy mucho de leer los comentarios, estoy más concentrado en lo que diga el técnico y mis compañeros“, expresó.

“La opinión del hincha se centra mucho en los resultados. La mayoría de los deportes se basa mucho en analizar y reflexionar sobre el resultado”, complementó el atacante, quien detalló los planes que tiene para su promisoria carrera.

“Mi plan personal va primero por conseguir grandes cosas con el club, poder consolidarme, armarme como jugador y tener más recursos para cuando me toque ir al extranjero, ir más preparado y no volver de manera temprana. Todos tenemos objetivos distintos, quizás hay jugadores a los cuales no le entusiasma llegar a la élite del fútbol, pero una vez que me consolide, ir al extranjero cuando esté más preparado”, terminó.